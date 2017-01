Thommesen forsvarer seg

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) sier i et intervju med Aftenposten at han ikke kan se at Stortingets presidentskap har gjort noe galt i EOS-saken. I intervjuet vedgår Thommesen at kontrollorganet for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) ble bedt om å trekke tilbake en særskildt melding til Stortinget.