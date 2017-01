Reddet blomsterbutikken med kjærlighet og dugnad

– Når den dagen kommer hvor du må si mamma, kreft, cellegift og stråling i samme setning, da skjønner du at ikke har mulighet til å drive med det du aller helst vil, sier Lina.

Lina Feiring eier og driver blomsterbutikken på Biri. I vinter har hun fått behandling for kreftsjukdom. Det gjorde også at blomsterforretningen sto i fare foran høytiden for salg av blomster.

Da bestemte Gunn Landgraff seg for å ta initiativ for å redde butikken. Sammen med flere venner og bekjente har de på dugnad jobbet i butikken gjennom jula.

– At så mange, og spesielt Gunn har lagt ned tid og energi, det finnes ikke ord for å beskrive hva jeg føler rundt det, sier Lina, som fikk kreftdiagnose i slutten av oktober.

DUGNAD: Gunn Landgraff (Til venstre) har vært en pådriver for å redde blomsterforretningen i Biri. Foto: Privat

Vanskelig tid

Blomsterbutikken betyr mye for Lina, og hun merker det spesielt godt når hun ikke kan jobbe sjøl. Hun er rørt over støttet hun har fått.

– De er veldig spesielle. Jeg er heldig som har så mange gode folk rundt meg. Det blir mye tanker og mange følelser, jeg blir litt målløs, forteller Lina til NRK.

Gunn Landgraff driver sjøl med næringsliv i Biri, da hun driver bensinstasjonen i bygda. Hun håper Lina blir fornøyd med hva de har gjort.

– Jeg håper hun setter pris på det vi har gjort. Det er mange som har vært med å vaska, rydda og skyve varer, sier Landgraff.

Viktig for lokalsamfunnet

Landgraff tror det er viktig for folk i bygda at butikken består.

– Vi gjør det fordi at Biri fortjener å ha en blomsterbutikk. At ikke alt blir borte i sentrum. Det tror jeg veldig mange har satt pris på, spesielt i jula, at de kan handle her, istedenfor å dra ut av bygda, sier hun.

Åshild Kolbu har jobbet i butikken i fraværet av Lina. Hun sier at butikken har vært fylt med folk og glede.

– Det har vært stressende og artig. Det har vært mye folk innom, og alle er glade. Blomsterbutikken er liksom siste stoppet før folk skal hjem og kose seg til jul, sier Kolbu.