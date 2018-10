Flommen har ødelagt veien slik at hytteområdet ved turistforeningshytta Sota sæter i Breheimen i Skjåk er isolert. Mobilmasten i området er uten strøm, slik at det ikke er mulig å få kontakt med personene som sitter fast på de private hyttene.

I formiddag er politiet i gang med å hente disse ut med helikopter fra forsvaret. Litt etter klokka 10 landet det første helikopteret med seks personer ombord. Alle skal ifølge politiet være i god behold.

Politiet vet om 18 personer som har vært isolert, men det kan være flere. De skal derfor fly med helikopter over et større område.

– Vi skal sjekke om det er flere personer i andre hytter i området, sier operasjonsleder Haagen Løvseth.

– Ekstremt

Hytteområdet ligger i nærheten av DNT-hytta Sota sæter, men denne er stengt for sesongen. De evakuerte er fra private hytter i området.

– Det er helt ekstremt, jeg har aldri opplevd lignende, sier Tore Rune Kummen, en av dem som har hytte ved Liavatnet.

Han var ikke på hytta da flommen kom, og slapp dermed å bli evakuert. Nå må ny bru på plass før han kan komme seg på hytta og sjekke tilstanden der.

– Brua har ikke gått før, heller ikke i den vanlige vårflommen, så dette er helt ekstremt, sier han.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jobber for å begrense skadene

En rekke veier og bruer er stengt på grunn av de enorme vannmassene i Sogn og Ottadalen i Oppland. Mannskaper jobbet natten gjennom for å forsøke å begrense skadene.

Status mandag formiddag er:

95 personer er eller blir evakuert i Skjåk, og de evakuerte advares mot å vende tilbake

30 personar er evakuert i Luster

Mange bruer og veier stengt

Vannstanden stiger ved Vågå

Vannstanden på Vestlandet er på vei ned

Farenivået for flom ble søndag kveld nedjustert til oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland, ifølge Varsom.no, NVEs varslingstjeneste.

Se dronevideo fra Lom i Gudbrandsdalen søndag. Foto: Lom kommune Du trenger javascript for å se video. Se dronevideo fra Lom i Gudbrandsdalen søndag. Foto: Lom kommune

Stiger fortsatt ved Vågå

Vannstanden i Vågåvatnet fortsetter å stige. Det er foreløpig ikke aktuelt å evakuere boligområder i Vågå, opplyser ordfører Iselin Vistekleiven, men kommunen følger med på vannstanden.

I Vågå har det vært bekymring for vannverket i natt, men ordføreren sier at vannforsyningen er sikret etter at Sivilforsvaret har bygd en voll med sandsekker mellom elven og vannverket. Renseanlegget i Lalm er sikret på samme måte.

I Lom meldes det at elvene har stabilisert seg og at flomtoppen er passert. Mannskap fra kommunen har vært ute i hele natt. Ordfører Bjarne Eyolf Holø opplyser at kommunen ikke har oversikt over ødeleggelsene, men at den vet at noen veger og bruer har fått skader.