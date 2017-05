Redder beverne fra søppelhelvete

«Mennesker ødelegger beveren» Rikke Aminda Østby Sandmo

Barna var nede i skogen et sted beveren har hytte. Der fant de masse søppel og var bekymret for om beveren ville klare seg.

Nå har de vært og plukket søppelet.

– Vi er veldig bekymret for beveren, Vi skal vise hvor fælt vi bryr oss om dyr og natur, sier Patrick Rene Østby Sandmo.

Rikke Aminda Østby Sandmo synes ikke noe om at mennesker kaster søppel på denne måten.

– Jeg synes det er veldig dumt. Vi ødelegger mye av naturen og vi ødelegger beveren siden den kan dø av å spise masse søppel, sier hun.

Les også: Fylkesmann har sett seg lei på at folk dumper søppel og skrot i naturen

PLUKKER SØPPEL: Her plukker barna søppelet voksne mennesker har kastet fra seg. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Gudstjeneste om bever og søppel

På søndagen som kommer skal de gjøre noe med det: I gudstjenesten i Mo kirke blir det søppel- og bevergudstjeneste med solid innsats av barna.

De skal være med å snakke om bever, om søppel, om at søppel ødelegger både for beveren, for andre dyr og for mennesker. Det forteller kapellan Anniken Urianstad.

– Jeg er kjempeglad for at de tar sånt på alvor og vil gjøre noe med det. Vi kan ikke ha så mye søppel i naturen rundt oss, det ødelegger for beveren og det ødelegger for oss, sier hun.

– Så på søndag blir det altså verdens første søppel- og bevergudstjeneste?

– Jeg har i hvert fall ikke hørt om det før, så kanskje barna kan lære oss at vi ikke skal kaste søppel over til beverne. sier Urianstad.

GUDSTJENESTE OM SØPPEL: Anniken Urianstad, som er kapellan i Nord-Odal menighet vil la barna styre showet på søndag. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Et viktig tema

Hun tror dette vil bli tatt godt imot av menigheten. Barna skal legge søppelet de har funnet inne på kirkegulvet, så alle kan se hvor mye- og hvor ekkelt det er.

– Jeg tror kirkegjengerne kommer til å skjønne poenget. Det er mange som er bekymret over at vi ødelegger den jorda vi bor på. Hvis dette ikke passer inn i kirken hvor passer det inn da?

– Jeg tror at folk slutter å kaste nå som det kommer i media, sier Rikke.