Reagerer på korsbruk i klatrepark: – Respektløst

Ole Elias Holck, tidligere domprost i Hamar bispedømme er en av dem som reagerer, og synes bruken av korset blir feil.

RESPEKTLØST: Ole Elias Holck synes bruken av korset er respektløst, og mener parken burde erstatte elementet med noe annet. Foto: NRK

– Det er unødvendig og respektløst å ha kors som man tråkker og går på, uten at jeg kan se det formidler hva kors egentlig betyr og hva slags mening det har.

– Jeg forstår at dette treffer mange.

Han synes ikke det er rart mange har vært frustrerte på sosiale medier.

– Man tråkker her på det viktigste symbolet det norske samfunnet har båret med seg gjennom 1000 år. Da forstår jeg godt at folk blir såret og føler at et viktig symbol blir tråkket på og ødelagt. Man burde ha tenkt noen ekstra tanker.

REAGERER: Flere har fått ut sin frustrasjon mot klatreparken sitt element på sosiale medier.

Holck tror det er lettere å gjøre slikt med det kristelige korset enn andre religioner sine symboler.

– Vi har omgått korset så mye og er så kjent med det, så vi er nok litt mer på tå hev når det gjelder andres religioner. Vi vil ikke ødelegge for dem ved å bruke Davidstjernen eller muslimske symboler på den måten.

– Forventer du at de tar det ned og bytter det ut med noe annet?

BÆRENDE?: Blir korset «tråkket på», eller er det bærende? Foto: Hilde Berit Evensen

– Ja, etter reaksjonene så regner jeg med at de oppdager at de ikke har tenkt langt nok, så da gjør de noe med det. Jeg regner med at de tar den ned.

Tar kritikken på alvor

Og det kan se ut som at Holck får det som han vil. Lederen av Klatreparken Domkirkeodden, Aleksander Gamme forteller at hvert element i løypa omhandler en viktig hendelse eller epoke i Hamars historie.

MIDDELALDEREN: Lederen av klatreparken, Aleksander Gamme forteller at den aktuelle løypa har middelalderen som tema. Foto: Asle Hella / NRK

I en e-post til NRK skriver han:

"Hinderet som diskuteres er "reformasjonen", som består av katolske og protestantiske kors som skilles av hinder i midten som representerer splittelsen mellom de to trosretningene. (...) Jeg registrerer at enkelte reagerer på at du må tråkke på selve korsene i hinderet, og at dette blir for drøy kost. Tilbakemelding fra våre besøkende er selvfølgelig viktig, så vi setter oss selvfølgelig ned og ser på hvilke endringer vi kan gjøre for at folk ikke tråkker på selve korsene. (...)"

Mener folk har misforstått meningen

Magne Rugsveen er leder av museet Domkirkeodden som leier ut plassen til klatreparken. Han mener at folk ikke har forstått bruken av korset.

– At det blir fremstilt som at man håner korset er tatt helt ut av sammenhengen. Elementet er ikke der for at man skal tråkke på symbolet, det skal være et bærende element. Man skal på måte bli båret gjennom middelalderen, sier han.