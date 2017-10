Raufoss tok playoff-plass

Kampen i Nybergsund er over, og Raufoss vinner 3–2. Alta taper sin kamp mot Skeid. Dermed skal Raufoss møte laget som blir nummer to i den andre 2. divisjonsavdelingen. Vinneren her møter så lag nummer 14 i førstedivisjon til avgjørende kamp.