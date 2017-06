Rashid måtte slutte med idretten sin

– Jeg drev med fotball i sju år, men det begynte å bli for dyrt for familien min. Moren min er enke og enslig, sier Rashid Salamov.

Han synes det er synd, for han synes det er viktig at ungdom kan gjøre noe annet enn å sitte inne. Han spilte lenge fotball for seg selv, men det var kjedelig å ikke kunne være med på kamper og cuper sammen med de andre.

– Idretten er jo lagt opp for ungdom, så vi kan drive med det og være sosiale, og møte andre ungdommer, sier Rashid.

Selv startet han en egen bokseklubb da han måtte slutte med fotballen, og nå har han fått seg jobb så han kan betale for treningstimer selv.

Stadig flere faller utenfor

Forsker ved Høgskolen i Innlandet, Inger Marie Bakke, sier det er et økende problem at barn og ungdom i familier med dårlig råd blir ekskludert fra idretten fordi de ikke har råd til å betale kontingent og utstyr.

– Antall fattige i Norge er økende og det er mange barn som opplever å bli stående utenfor, sier hun.

Barn av enslige forsørgere er mest utsatt, og ofte barn i innvandrerfamilier. 15 år gamle Rashid kjenner flere som er i samme situasjon som ham, først og fremst innvandrere.

De voksne sin skyld

Forsker på Høgskolen i Innlandet, Inger Marie Bakke, sier stadig flere unge faller utenfor idretten fordi det koster for mye å være med. Foto: NRK

Inger Marie Bakke sier de voksne må ta mye av skylden. Hun tar langrenn som eksempel. De voksne legger lista for utstyr høyere og høyere og da blir det gjeldende for barna også.

– Så jeg tenker at her har voksne et stort ansvar. Det er vi som er med og driver kostnadsnivået opp. Man kan la være å kjøpe det nyeste, dyreste og flotteste utstyret til barna sine, sier Bakke.

Hun mener også de voksne kan snakke med barna og få en aksept for at man ikke nødvendigvis blir best fordi om man har det flotteste utstyret.

Er mulig å få eller kjøpe billig

Det finnes muligheter til å skaffe seg idrettsutstyr gratis eller til en billig penge. Frelsesarmeen har sett problemet og har sportsutstyr av god kvalitet, sier forskeren. I Hamar og kommunene rundt kan man få gratis og nytt sportsutstyr hos Stiftelsen Utafor Innafor

– Det er klart det er viktig for barn å få godt utstyr. Hvis de kommer med gammelt, utslitt utstyr så vil det være med å stigmatisere igjen. Barn er oppmerksomme på det med utstyr, sier Bakke.

Men det viktigste for å få til en endring er at foreldre lar være å kjøpe så dyrt utstyr, mener hun.