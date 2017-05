Rapper langt fra de store byene

Det er lite, men jeg jobber så mye med musikken at jeg ikke går lei av stedet Ken Winjar Holsted

Ken Winjar Holsted er ikke som andre rappere, mens de fleste i hiphop miljøet holder til i de store byene, begynte han å lage musikken sin på Rena i Hedmark.

Kunne ikke la sjansen gå fra seg

Han har lenge vært i miljøet med flere musikkvenner som blant annet Morgan Sulele, så når sjansen kom ble fristelsen for stor.

– Jeg har lenge kjent mange som lager musikk. Så når jeg så de hadde en «music business»-linje her på Rena kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg. De er en av få som tilbyr dette i Norge.

SKILLER SEG UT: Ken Winjar vil jobbe hardt for å skille seg ut og lykkes som musiker på Rena.

Ken Winjar er opprinnelig fra Vinterbro, men begynte å studere i bygda høsten 2016 etter å ha jobbet som kasino-dealer på Malta. Han tror det å bo på Rena vil hjelpe han med å skille seg ut fra massen.

– De fleste som rapper i Norge bor jo i Oslo og Bergen så at jeg rapper her mellom skoger og åkre er noe jeg kan bygge et brand på i fremtiden.

Hender det at du får inspirasjon fra omgivelsene?

– Jeg kan gå ute i skogen og komme på tekster der, men sangene mine handler i liten grad om natur. Den handler mye om fortiden, men også nåtiden og fremtiden.

PLATESELSKAP: Ken Winjar vil lage et plateselskap på Rena med navnet «Omgangskretsen». Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Vil lage et plateselskap på Rena

Han forteller han ikke kommer til å gå lei Rena med det første. Ikke bare driver han med egen musikk, men han er også omgitt av andre musikere som han har store planer for.

– Jeg starter for tiden opp et plateselskap som heter «Omgangskretsen». Den kommer til å inneholde mange forskjellige sjangere, ikke bare rap.

Med både egen rapping og andre sine karrierer å tenke på har Ken Winjar nok å gjøre i tiden som kommer.

– Det er en stor grunn til at jeg holder det gående her, jeg blir ikke lei av stedet når jeg har disse prosjektene å jobbe med, sier han.

Her kan du høre en av hans største hiter, PPP: