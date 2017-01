Ranet med pistol i Los Angeles

Spydkasteren, som for tiden er Norges beste, forteller at han ble ranet utenfor et kasino i kjendisbyen, etter at han hadde innkassert en gevinst.

– Jeg liker å spille poker på fritida og vant 2500 dollar, cirka 20.000 kroner. Da jeg skulle dra hjem møtte jeg på to fyrer som sto og gjemte seg bak noen biler på en parkeringsplass. Den ene hadde pistol i hånda, og de sa at de ville ha pengene mine, forteller Håkon Kveseth på telefon.

Den 23 år gamle hedmarkingen oppholder seg for tiden i Los Angeles i California, blant annet for å spille frisbeegolf, en sport han norgesmester i.

Vurderte å gjøre motstand

Det var avisa Glåmdalen som først fortalte om Kveseths dramatiske opplevelse, som skal ha skjedd klokka 06.00 norsk tid torsdag (22.30 amerikansk tid).

Spydkasteren sier at han vurderte å gå til et «motangrep» mot ranerne.

– Først tenkte jeg at jeg kunne finne på noe sprell. Men jeg skjønte raskt at jeg måtte prøve å holde meg rolig. Selv om jeg hadde mye penger på meg, var de lite verdt når det sto om livet mitt, sier han.

SPYDKASTER: Håkon Kveseth fra Grue i Hedmark er for tiden landets beste spydkaster, og har vunnet to Norgesmesterskap. Han har også vunnet NM i frisbee. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Var i sjokk

Kveseth utelukker ikke at ranerne kan ha fått informasjon fra noen som var inne i kasinolokalet.

– De kan ha hatt en samarbeidspartner der inne som sa at det var en mann på vei ut alene. Jeg hadde ikke pengene i en lommebok, ranerne tok pengene fra meg, hoppet inn i en bil og dro.

Han forteller at han fikk en kraftig reaksjon da han kom hjem på hotellet etter dramaet.

– Jeg var i sjokk og ringe ikke politiet før jeg var hjemme igjen. Det var ikke så mye de kunne gjort når det var en halvtime siden. Men jeg anmeldte det for å se om reiseforsikringa kan dekke noe av det. Det vet jeg ikke enda, forteller han.

Håper han kommer seg hjem

Kveseth befinner seg fortsatt i USA. Selv om han har mistet alle feriepengene sine etter ranet, satser han på å få reist tilbake til hjemlandet om ikke lenge.

– Jeg håper at jeg får skrapt sammen noen penger så jeg kommer meg hjem, sier han.

Den skremmende opplevelsen gjør også at han ikke har planer om oppsøke et kasino med det første.

– Det ga jo egentlig mersmak da jeg vant mye penger, men det blir nok ikke flere kasinobesøk for min del, sier Kveseth.

NRK har vært i kontakt med Norges Friidrettsforbund, de ønsker ikke å kommentere saken.