Raja kritiserer Thommessen

Venstres Abid Raja er kritisk til at stortingspresident Olemic Thommessen fra Oppland Høyre var til stede under ulvedemonstrasjonen i Oslo tidligere i uka. Raja skriver i et brev at det er problematisk at stortingspresidenten demonstrerer mot lover og internasjonale avtaler som Stortinget har vedtatt og tilsluttet seg.