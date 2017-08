Quarcoo: – Jeg reiser ikke til VM for å komme sist

– Hvis jeg gjør arbeidsoppgavene mine slik jeg skal, så kan det bli veldig bra, sier Jonathan Quarcoo.

20-åringen har gjort sine siste forberedelser hjemme i Elverum før han setter seg på flyet på lørdag. Destinasjon: VM i friidrett i London.

Superløpet

Jonathan Quarcoo ble nummer tre i U23-VM tidligere i sommer. Foto: Privat

U23-VM var sesongens store mål for Quarcoo. Dit reiste han i juli og viste hva han var god for. Han fikk en bronsemedalje rundt halsen etter 100-meteren og satte personlig rekord på 200 meter. 20.39. Bare to nordmenn har løpt raskere. Geir Moen og Jaysuma Ndure.

– Nå må jeg jo bare sørge for å løpe raskere enn dem også, sier Quarcoo og smiler.

I forsøksheatet som går mandag kveld trekkes det om banene. Han håper på bane fire eller fem, frykter bane en.

– Det er vanskeligere å løpe fort når man må svinge så mye. Men det er jo ikke noe jeg får gjort noe med uansett, sier han.

Foreløpig har ikke nervøsiteten vist seg, men han tror at den også kommer til å spille en rolle.

– Det kan jo være opptil 60-70.000 tilskuere der på mandag kveld, så det er klart det kommer til å bli spennende.

Drømmen om semifinalen

For ikke å snakke om konkurrentene. Quarcoo kan bli stående/løpende rett ved siden av noen av verdens aller raskeste menn allerede i forsøksheatet.

– Det vet man jo ikke, men det bli bra trøkk uansett hvem jeg møter, sier han.

Han har lagt inn en formtopp mot VM, men har ikke andre mål enn å gjøre jobben sin så godt han kan. Sørge for å løpe et godt løp. Klarer han det, skal han være fornøyd.

– Kan du nå semifinalen?

– Det er mulig. Jeg har i alle fall ikke noe mål om å reise dit og komme sist, sier han og smiler.