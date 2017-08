Aurevatn øydelagt for tredje gong

Bunntjernet langs fylkesveg 24, er nok ein gong tømt for vatn, meldar HA. Hærverk på damlukene gjer at tjernet er tømt for vatn og leiar i Romedal og Vallset jeger- og fisk trur det har gått hardt utover fisken i vatnet. Saka vert meldt til politiet.