Quarcoo aktuell for landslaget

Toppidrettssjef i friidrett Håvard Tjørhom sier det ikke er aktuelt å kaste ut noen fra landslaget. Men selv om ingen skal ut, kan det være aktuelt å hente inn flere, skriver NTB i dag.

– Hvis det skal bli snakk om endringer, blir det utelukkende fordi folk skal inn på laget, sier Tjørhom.

Da er Jonathan Quarcoo fra Elverum et aktuelt navn.

– Det er i hvert fall soleklart at en utøver som Jonathan Quarcoo har prestert mer enn godt nok til å komme i betraktning. Det jeg kan si om Quarcoo er at han har imponert meg. Han kom inn til VM og presterte sin nest beste 200-meter noen gang. Det er kvaliteter jeg setter pris på. I tillegg fikk han samlet seg nyttig erfaring fra U23-EM i Polen. Quarcoo er en løper jeg har sansen for, sier Håvard Tjørhom.

Jonathan Quarcoo i U23-EM. Foto: PressFocu/REX/Shutterstock / Shutterstock

Om det blir aktuelt å ta inn flere på landslaget avhenger blant annet av kvaliteten på utøvere som ikke er på lag og økonomi.

– De som ble tatt ut på landslaget i fjor, ble tatt ut med tanke på langsiktighet og OL i Tokyo i 2020, sier Tjørhom.

Elitelaget bærer da også navnet Team Tokyo og består av Norges Friidrettsforbunds satsingsprofiler. De ti som er inne på laget er Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Håvard Haukenes, Karsten Warholm, Sven Martin Skagestad, Sondre Nordstad Moen, Isabelle Pedersen, Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Amalie Iuel.

