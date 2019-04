PST er på The Gathering for å rekruttere

– Dette er første gang PST deltar på The Gathering. Vi er her for å rekruttere fremtidens teknologer, og det er her vi tror de sitter, sier Dafina Shala, kommunikasjonsrådgiver i PST.

Politiets sikkerhetstjeneste er klar på de trenger kompetanse fra mennesker som følger teknologiutviklingen. Datasystemer og informasjonsressurser, såkalt «Cyber», blir stadig en viktigere del av PSTs arbeid.

– Derfor er datatreff som The Gathering et perfekt sted for oss til å komme i kontakt med de rette menneskene. Aldersspennet her er stort, så det er både umiddelbar og fremtidig rekruttering vi driver med i dag, sier Shala.

– Her finner de nerdene

INTERESSERTE: Markus Frydenberg Helle og Alexander Vikan. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Over 6000 deltakere er i løpet av påsken innom Vikingskipet på Hamar, og i dag var altså PST å finne blant de mange bodene i havet av datainteresserte. Det fanget oppmerksomheten hos Alexander Vikan og Markus Frydenberg Helle.

– Jeg studerer IT-sikkerhet, og jeg kunne tenkt meg en jobb i PST i fremtiden. Det er snakk en av landets fremste linjer for menneskers beskyttelse, sier Alexander Vikan.

Frydenberg Helle har utdannet seg som maskinfører, men mener PST absolutt er på riktig sted for rekrutteringsarbeid.

– Her finner du de største nerdene når det kommer til kunnskap innenfor data, sier Helle.

– Og dette er noe du mener Norge har behov for i framtiden?

– Ja, tiden går fremover. Før så mange på denne typen ting som noe negativt, men det er det definitivt ikke. Følger man med på verdensbildet, så ser man det.

HAV AV DATASPILLERE: The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Den teknologiske trusselen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhetstjenesten. De har som oppgave å samle og analysere informasjon, og treffe tiltak mot forhold som kan true nasjonens sikkerhet. Med seg på standen hadde de derfor en gammel krypteringsmaskin, for å vise et eksempel på hvordan sikkerheten ble håndtert før i tiden.

SJEKKES UT: Et eksemplar av en Enigma krypteringsmaskin. Disse ble ofte brukt tyske militærstyrker under andre verdenskrig. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Noe som har fått mye fokus de siste årene, er trusselen fra «cyberspace».

Å bruke datateknologi innenfor kriminalitet er en økende trend i hele verden. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og dermed spesielt utsatt. Når et av PSTs viktigste oppdrag er innsamling av informasjon potensielle trusler, er nettopp cyber et viktig tema. Derfor et det godt mulig at de blir å finne på Norges største datatreff også i årene som kommer.