Prøysenhuset somlet bort Prøysen

SELGER: Inge Haukvik vil at den unike Prøysen-samlinga han eier skal bli tatt godt vare på. Foto: Audun Kristiansen / NRK

Inge Haukvik fra Børsa i Trøndelag har gjennom 25 år opparbeidet en samling på flere tusen objekter knyttet til forfatter og visekunstner Alf Prøysen.

Nå skal den selges.

– Jeg fyller 70 år om noen dager. Derfor er det om å gjøre å finne et varig, godt hjem for denne samlinga, forteller Haukvik.

Prøysenhuset tar skylda

Prøysenhuset i Ringsaker, nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen, fikk tilbud om å kjøpe samlinga, men somlet det hele bort.

Haukvik tok nemlig kontakt med dem i februar. Da sa de at de var interessert, og skulle komme og se så fort de kunne. Men de dukket aldri opp.

– Jeg purret i april, men etter det har jeg hverken hørt eller sett noe til Prøysenhuset. Derfor ble det ikke noe av dette, dessverre, og det må jeg jo bare ta til etterretning, sier Haukvik.

GOD JUL: En utgave av bokutgivelsen av Julekveldsvisa som ble gitt som julegave til Prøysens foreldre med hilsen. Foto: Audun Kristiansen / NRK

Kunstnerisk leder for Prøysenhuset, Hogne Moe, innrømmer at de brukte for lang tid.

– Jeg trodde jeg skulle rekke å dra opp til Trøndelag i vår, men det rakk jeg ikke. Sommeren vår er veldig hektisk. Dette er en treghet hos meg som jeg tar ansvar for selv, sier Moe.

Nå skal det legges til at Prøysenhuset ikke ser på seg selv som et gjenstandsmuseum, men mer som en formidler. De har i utgangspunktet heller ikke penger til å bare kjøpe ei stor samling med gjenstander, forteller Moe.

Havner i Selbu

MALER: Et maleri Prøysen har laget av Marlene Dietrich. Maleriet ble gitt bort til et lotteri i 1966. Foto: Audun Kristiansen / NRK

Haukviks samling er omfattende. Alle Prøysens innspillinger på alle musikkformater, og andre artisters tolkninger. Alle hans bøker i førsteutgave og nesten alle blader og tidsskrifter hvor Prøysen har førstetrykkinger i Norge og Sverige.

I tillegg inneholder samlinga studentrevyer, notehefter, brev, puslespill, filmer, etasjeovnen til jordmor Helga Johansen, som var inspirasjonen til Jordmor-Matja, og andre kuriøse ting.

– Nå kommer samlinga hjem etter min mening, sier direktør på Norsk radio- og fjernsynsmuseum i Selbu, Jan Erik Steen.

Radio- og fjernsynsmuseet er et gjenstandsmuseum med mye historisk utstyr utstilt og har mellom 8.000 og 10.000 besøkende hver sommer. Steen tror samlinga vil passe fint inn.

– Jeg er veldig fornøyd med kjøpet! Nå blir det et eget Prøysen-hjørne!

MUSIKK: En vegg full av singler og EP-plater med Prøysen, og andre artister som synger visene hans, er en del av Haukviks samling. Foto: Audun Kristiansen / NRK

En annen som er fornøyd er eieren av samlinga, Inge Haukvik.

– Nå får vi satt Prøysen på et sted der han blir satt i sammenheng med hans nære tilknytning til NRK, spesielt radio, og hans store innsats der.

Samlinga har vært utstilt på Snefugl gård i Buvika utenfor Trondheim, hvor den skal stå til flytting blir bestemt, mest sannsynlig rundt årsskiftet. Prisen samlinga er solgt for har kjøper og selger bestemt å holde for seg selv.