Prøvesprengningen i Nord-Korea ga rystelser i septiktank i Løten

NORSAR har hatt målestasjon i Løten i over 50 år. Signalene som fanges opp hver sendes videre til overvåkingsstasjonen på Kjeller Foto: NRK

Forskningsinstituttet NORSAR registrerer både sprengninger og jordskjelv. I snart 50 år har de hatt sin målestasjon langt inne i skogen i Løten.

I helga gikk det bare 10 minutter fra Nord-Korea prøvesprengte en atombombe til signalene ble fanget opp i Løten. Og de visste med en gang hva det var.

– Ja, en prøvesprengning og et jordskjelv har helt forskjellige seismiske signaler. En sprengning er et brått smell, mens ved et jordskjelv strekker jorden litt på seg først og sier i, i, i, før det liksom sier knækk.

Det forklarer Anne Strømmen Lycke, som er administrerende direktør i NORSAR.

Avansert utstyr i septiktank

En gammel og ombygd septiktank fungerer som beholder for utstyret som kan overvåke og fange opp alt fra jordskjelv verden rundt til atomprøvesprengningene i Nord-Korea i helga.

Anne Strømmen Lycke i NORSAR sier det går veldig fort fra noe skjer til alarmen går hos dem. Foto: NRK

Anne Strømmen Lycke forklarer hvordan det fungerer.

– Ja, det er en ombygd septiktank og det som skjer nedi der er at det står et veldig følsomt instrument som heter seismometer og det fanger analogt opp rystelser i jorden. Veldig, veldig små rystelser som gjøres om til digitale signaler. Og så sendes det i ledning inn til kontrollstasjonen vår og videre via link til Kjeller hvor vi ser på løpende bånd hva som skjer i Nord-Korea, for eksempel.

At målestasjonen ligger i skogen i Løten er fordi de så etter et stille område med lite aktivitet og med god berggrunn, og det fant de altså i Løten.

Alarmen går

Dette er NORSARS målinger av sprengningen i Nord-Korea i helga. Foto: NORSAR

Det gikk altså bare 10 minutter fra det smalt i Nord-Korea til signalene nådde Løten. To minutter etter det igjen, gikk alarmen på Kjeller.

– Ja, det tar veldig kort tid. Og da spretter vi opp og ser på det med kloke øyne og finner ut av hva som har skjedd, sier Lycke.

NORSAR har ansvar for å varsle om aktivitet som for eksempel prøvesprengningen i Nord-Korea i helga.

– Vi verifiserer alt det teknologiske, hva som faktisk har skjedd, hvor det har skjedd og hvor stort det er. Og så varsler vi utenriksdepartementet og de ordner opp med politikken heldigvis, sier Lycke.

Prøvesprengningen i Nord-Korea ble registrert på NORSARS målestasjon i Løten i Norge bare 10 minutter etter at det smalt.

