Prøver å forklare skolebarna

Innlandet fylkeskommune vedtatt

Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland vedtok mandag at den nye sammenslåtte fylkeskommunen skal hete Innlandet fylkeskommune. Det blir 57 medlemmer i det nye fylkestinget. Det ble også vedtatt at ledelsen og de fleste og tyngste funksjonene skal legges til Hamar.