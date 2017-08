Promillekjøring i Aurdal

En bilist kjørte av vegen i Aurdal rett før klokka 4 natt til søndag. Bilføreren er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand, og ble kjørt legevakt for blodprøve. Politiet i Innlandet skriver på Twitter at de vil opprette sak.