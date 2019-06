Profilert idrettsleder dømt til fengsel for overgrep

Saken oppdateres.

Torsdag ettermiddag kom dommen fra Nord-Østerdal tingrett i saken mot den profilerte idrettslederen som var tiltalt for overgrep.

Mannen dømmes til fengsel i ett år og to måneder. Det er lavere enn påtalemyndighetens påstand om fengsel i ett år og fem måneder.

Idrettslederen dømmes for seksuelle overgrep, samt for å ha forsøkt å påvirke vitner i saken.

Misbruk av tillitsforhold

I dommen trekkes det fram at det er klart skjerpende at forholdet skjedde ved misbruk av det tillitsforholdet som tiltalte hadde som trener, coach, lagleder, og at fornærmede omtalte som «legende».

Det vektlegges også at tiltalte har erkjent straffeskyld for overtredelse av den første tiltaleposten.

Noen av overgrepene skjedde for syv og åtte år tilbake, men ble først anmeldt i 2018. At det gikk så mange år mellom, skriver dommeren er formildende for den tiltalte.

Også det at tiltalte levde i frykt for ikke å bli trodd hvis han sto fram med sin historie, er også vektlagt.

Holdt på over flere tiår

Den svært profilerte idrettslederen fra Engerdal innrømmet å ha begått overgrep mot unge menn helt fra starten av 70-tallet fram til 2011 da han møtte i Nord-Østerdal tingrett. Fire av ofrene vitnet i retten, og idrettslederen innrømmet overgrep mot de alle.

I tingretten måtte mannen bare svare for i ett tilfelle å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha misbrukt sin stilling, og for i to tilfeller å ha forsøkt å påvirke involverte i saken. Årsaken var at flere saker var foreldet. En mann som skal ha blitt utsatt for overgrep fra 1973 til 1979, fortalte i retten at det var snakk om flere hundre overgrep.

Underveis i rettssaken innrømmet idrettslederen at han startet med overgrep mot idrettsungdom allerede på 70-tallet. Han tilsto også overgrepene, men ikke for å ha forsøkt å påvirke involverte i saken.

Han sa også underveis i sin forklaring at han var mest «aktiv» på 70- og 80-tallet.

En mann som den tiltalte har innrømmet å ha begått overgrep mot fra 1973 til 1979, fortalte i retten at han var utsatt for grove overgrep i snitt en gang i uka i mange år.

– Det har blitt et tresifret antall overgrep, sa han.

Ville ha mildere straff

Han fortalte om et liv med angst og sjølmordstanker. Sjølmordstankene dukket opp igjen da saken sprakk, og han havnet på sjukehus.

Først da fortalte han det til sin kone.

– Han har ødelagt mitt og mange andres liv, sa mannen.

Aktor i saken, Henning Klauseie, la ned en påstand på ett år og fem måneder i fengsel for den profilerte idrettslederen. Forsvareren ba om at hans klient ble frifunnet på punktet om å påvirke vitner. Han mente også at aktors påstand var for streng, og at en passende straff ville være seks til syv måneder i fengsel.