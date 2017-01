Produserer hits fra kjellerstua

– Hvis vi legger sammen den totale mengde avspillinger fra både Soundcloud, Youtube og Spotify, er det faktisk en halv million avspillinger av låten vår, sier Tobias Aardal.

De tre nittenåringene Tobias Aardal, Oliver Mathisen og Anders Røstbakken fra Hamar står bak hitlåten «You and me» som de produserte sommeren 2016. Sammen valgte de å legge ut låten på internett for å se hvordan et publikum ville ta imot det de hadde laget. Et halvt år senere kan guttene juble over at den har blitt spilt av en halv million ganger.

– Det er en ganske simpel låt egentlig, den har en enkel tekst og en ekstremt fengende beat. Den gir rett og slett skikkelig sommerfølelse, sier vokalist Oliver Mathisen.

Låtene produseres i kjellerstua

I en kjellerstue på Furnes har Tobias i flere år komponert under DJnavnet Smokn Beats. Sammen med Anders som skriver sangtekstene og Oliver som jobber med vokalen, har de tre skapt en super trio som har resultert i god elektronisk dansemusikk.

– På fest dro alltid en av oss frem en gitar, også slang alle seg med på med det de kunne. Det tok ikke lang tid før vi hadde planlagt fast ukentlig oppmøte i kjellerstua mi, sier Mathisen.

Hør låta her : https://soundcloud.com/smoknbeats

Låten «You and me» ble til under et nachspiel på sensommeren. Guttene hadde ingen mål om at akkurat denne låten skulle bli en hit, men hørte fort at det de lagde hadde potesiale og kunne slå an.

– Da vi først la den ut startet det med et ubetydelig antall avspillinger, deretter gikk vi fra å ha ca. 4000 til 20 000 avspillinger hver eneste dag, det er ganske sykt, sier Aardal.

Vil nå ut til flere eldre

Guttene mener at musikken de lager passer best for den yngre garde, men de jobber nå mot at et eldre publikum skal fatte interesse for deres kommende låter. De har et mål om at elektronisk musikk skal være noe alle kan høre på.

– Den ene av de to låtene vi slipper nå, er tilpasset et litt eldre publikum. Elektronisk musikk har en tendens til å kun appellere til folk mellom 18 og 25 år, det vil vi gjøre noe med, sier Aardal.

De tre 19 åringene har klart å bli enige i det meste som gjelder musikken deres. De ønsker å fortsette med å produsere fra kjelleren i Furnes også i årene fremover, selv om både jobb og studier ofte gjør dette litt vanskelig.

– Målet er å gange totale avspillingene av alle låtene til Smokn Beats med ti i løpet av 2017, sier Aardal.