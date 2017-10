Riksveg 3 gjennom Østerdalen har tidligere blitt omtalt som «Dødsvei 3» på grunn av høye ulykkestall. Vegvesenet mente det blant annet skyldtes den temmelig kjedelige og monotone veien.

– Vegstrekningen gjorde bilførere sløve. Det førte til utforkjøringsulykker og alvorlige møteulykker, sa avdelingligsdirektør i Statens vegvesen, Aud Riseng til NRK da den ti meter høye Storelgen, et av kunstelementet langs vegen, ble montert i 2015.

Seks år tidligere, i 2009, startet Statens vegvesen opp prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen». Målet var å gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen ble økt og ulykkene redusert.

Skapte reaksjoner

Med kunst av elg, som er hovedtemaet for utsmykkingen, ønsket Statens vegvesen å forhindre flere ulykker. Stedvis langs hele strekningen er det hengt opp fargerike, delvis belyste elggevir, andre belyste elementer, samt Storelgen på Bjøråa rasteplass.

Kunstneren bak disse elggevirene og Storelgen er Linda Bakke. Foto: Bjørn Anders Sørli

Kunsten har skapt reaksjoner, og Statens vegvesen har mottatt kritikk for å bruke penger på kunst langs vegen. Vegdirektøren selv setter pris på reaksjonene:

– Jeg har hatt glede av alle de irriterte avisinnleggene og reaksjonene kunsten skaper. At folk blir sinte eller irriterte gjør at de i hvert fall ikke sovner, og det er jo hele poenget, sa Moe Gustavsen under prisutdelingen.

Færre ulykker

I 2009, året prosjektet ble igangsatt, viste ulykkesstatistikken at seks personer ble drept, og ni hardt skadet på Riksveg 3.

– Antall drepte og hardt skadde på vegen før og etter prosjektet er nå halvert. Det er for stor forskjell til å være en tilfeldighet, og vi kan trygt si det er et fantastisk resultat, sier Terje Moe Gustavsen, vegdirektør.

I tillegg til utsmykking, vil regjeringen nå bevilge en halv milliard kroner til utbedring av Riksveg 3. Spesielt til utbedring av Lonåsen i Tynset som er den mest ulykkesbelastede strekningen i hele Hedmark.

Juryens uttalelse

Onsdag ettermiddag samlet Østerdals-ordførere, vegdirektør, fylkesmann, regionvegsjef, kunstnere og en rekke andre gjester seg på Skogmuseet i Elverum for å hylle den nye, vakre og ikke minst trygge riksveg 3 gjennom Østerdalen.

Vakre vegers pris ble utdelt til alle samarbeidspartnere på Skogmuseumet i Elverum. Foto: Mina Haugli

– Tiltakene er gjennomført langs hele vegstrekningen. Vegetasjonsrydding er det mest omfattende tiltaket. Det er lagt vekt på å gi bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og å rydde soner for skog inn mot veglinjen for å gi bedre synbarhet av viltkryssing, står det i juryens uttalelse.