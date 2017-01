Potetgullstriden til Høyesterett

– Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig. Dette er en unik sak med alvorlige konsekvenser for norske varemerkeeiere, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud til Nettavisen.

Uenigheten begynte med at Orkla-eide Kims saksøkte Maarud for å få kjent varemerkeregistreringen av potetgull ugyldig og få ryggdekning til å kunne bruke begrepet i markedsføring av egne produkter.

Høyesteretts ankeutvalg skal nå ta stilling til om anken skal fremmes.

Tapte i tingretten og lagmannsretten

Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, som dømte Maarud til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla. Maarud har vært alene om å bruke merket Potetgull på sine chipsposer i over 80 år.

– Vi har fremlagt bevis for at en stor andel av Norges befolkning vet at bare Maarud bruker potetgull som sitt varemerke. Vi ønsker derfor å få saken endelig avgjort av Høyesterett, sier Samways.

– En del av dagligtalen

Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks Norway, er ikke enig med Maarud. Han mener dette er et ord mange nordmenn har forhold til, og som flere bruker uavhengig av produsent og merke på posen.

Grunnen til at Orkla ønsker å benytte seg av begrepet «Potetgull» at de vil snakke samme språk som dem de selger sine produkter til.

– Vi mener vi har et godt utgangspunkt for å vinne denne saken i Lagmannsretten. Vi må nå få en klar og tydelig dom på at «Potetgull» ikke er noe varemerke, men en del av dagligtalen, sier Rønning til NRK.