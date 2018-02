Politimann varetektsfengslet i to uker

Mannen i 50-årene ble i ettermiddag framstilt i Oslo tingrett. Han møtte ikke selv i retten.

Politimannen sa gjennom sin advokat før kjennelsen var klar at han ikke erkjente straffskyld, og at han motsatte seg fengsling.

FORSVARER MANNEN: Advokat Bernt Heiberg. Foto: Christian Krakenes / NRK

Mannen er ansatt i Innlandet politidistrikt, og er ifølge VG siktet for motarbeiding av rettsvesenet. Han ble i fjor dømt til samfunnsstraff for råkjøring i sivil politibil.

Skal ha utnyttet stillingen til å skaffe seg sex

Ifølge Oppland Arbeiderblad skal mannen i fjor sommer også ha blitt siktet for tyveri, og salg av beslaglagt materiale, samt for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

Han skal ha blitt pågrepet på jobb og plassert på glattcelle for avhør, men ble ikke varetektsfengslet ved den anledningen.

Mannen i 50-årene har jobbet i Vestoppland, men har i en tid vært suspendert fra politijobben.

VIL FENGSLE: Etterforskningsleder Knut Vold i Spesialenheten for politisaker. Foto: Christian Krakenes / NRK

Spesialenheten for politisaker ble først orientert om saken i april i 2017 av Innlandet politidistrikt. De startet deretter etterforskning. Den fornærmede i saken der politimannen skal ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang, har kontaktet Spesialenheten fordi vedkommende mener politimannen har prøvd å påvirke hennes forklaring. Han skal ifølge siktelsen også ha tilbudt henne penger for å endre forklaring. Denne hendelsen skal ha skjedd for noen år tilbake.

Vanskelig for kvinnen

BISTANDSADVOKAT FOR FORNÆRMET KVINNE: Inger Johanne Reiestad Hansen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Hun sier at hennes klient har opplevd situasjonen som veldig vanskelig, og at hun nå er glad for at den suspenderte politimannen nå er varetektsfengslet.

– Å motarbeide rettsvesenet er alvorlig, også for polititjenestemenn, sier Knut Vold.

Forsvareren til mannen, Bernt Heiberg, sier den siktede har det svært vanskelig og at han ikke er enig i det han er siktet for. Av den grunn begjærte han seg selv løslatt, fortalte Heiberg før kjennelsen var klar.