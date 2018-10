Politimann tiltalt for misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang

I tillegg er politimannen tiltalt for ni andre forhold, skriver Nettavisen. Han er blant annet tiltalt for narkotikalovbrudd, brudd på legemiddelloven, for urettmessig å være i besittelse av en annens identitetsbevis og for brudd på våpenforskriften.

Den tiltalte politimannen nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene i tiltalen. De mest alvorlige tiltalepunktene er misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med en politiinformant, påvirkning av vitne og grovt underslag av 900 ampuller med melanotan fra et beslag på politistasjonen han er ansatt.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Liv Øyen i Spesialenheten. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi ser på dette som en alvorlig sak, men ønsker ikke å prosedere bevisførselen før vi kommer i retten, sier etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten til Nettavisen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for de mest sentrale delene av tiltalen. Når det gjelder de øvrige postene, kommer vi tilbake til dette når saken skal behandles i tingretten, sier mannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til Nettavisen.

FORSVARER: Bernt Heiberg fra advokatfirmaet Elden er forsvarer til politimannen. Foto: Christian Krakenes / NRK

- Klienten min er av oppfatning av at Spesialenhetens etterforsking i denne saken ikke har vært objektiv. Han er overrasket over tiltalen, og ser frem til å presentere saken for en uavhengig domstol.

Politimannen ble pågrepet, siktet og suspendert i fjor høst. Han er fortsatt suspendert.

Saken kommer opp for retten i mars neste år. Gjøvik tingrett har satt av åtte dager til behandlingen av saken.