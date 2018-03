Politimann siktet for flere lovbrudd

Mannen ble pågrepet den 19. januar, og den 21. februar ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll på grunnlag at han skal ha motarbeidet retten. Han møtte ikke sjøl i retten og motsatte seg varetektsfengsling.

– Oppsøkte fornærmet

ETTERFORSKNINGSLEDER: Knut Wold i Spesialenheten for politisaker er etterforskningsleder i saken. Foto: Christian Krakenes / NRK

Spesialenheten for politisaker fikk medhold i varetektsfengslinga. I kjennelsen kommer det fram at han sammen med en ikke identifisert person oppsøkte en fornærmet kvinne som han skal ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg sex med, og forsøkt å få henne til å endre forklaring. Han skal også ha oppsøkt andre vitner.

Etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten opplyser at mannen ikke har avgitt forklaring siden i juni 2017. Det var i april Spesialenheten ble kjent med saken.

– Tjenestemannen er fra tidligere siktet for å ha stjålet fra politiets beslag, blant annet mindre kvanta narkotika og dopingmidler. Han er også siktet for ulovlig besittelse av legemidler og dopingmidler, sier Wold.

Han ble i fjor sommer dømt til samfunnsstraff for råkjøring i sin sivile politibil.

Wold karakteriserer saken som alvorlig.

– Spesialenheten har ikke tatt stilling til om vi vil begjære forlenget fengsling, opplyser Wold.

I kjennelsen kommer det fram at politiet fortsatt er i en innledende fase av etterforskningen, og at det blant annet er behov for å gjennomgå beslag.

Ikke skyldig

FORSVARER: Bernt Heiberg forsvarer mannen i 50-åra. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mannens forsvarer Bernt Heiberg sier at den siktede politimannen ikke erkjenner straffskyld i forhold til noen av punktene i siktelsen mot ham.

– Kan du si noe om hvorfor han ikke vil forklare seg eller innholdet i siktelsen?

– Jeg har ingen kommentarer til sakens materielle side.

Heiberg forteller at mannen har det vanskelig:

– Han tar det tungt. Det er svært vanskelig å både bli siktet og varetektsfengslet for et forhold man mener man ikke har begått. Særlig vanskelig er det å bli varetektsfengslet når man er polititjenestemann.