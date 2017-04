Vil ha fengsling etter brann

Mannen som er siktet for brannen i Elverum i går, fremstilles for varetekt i dag. Mannen som er i 30-årene ble avhørt like etter pågripelsen kl 12 i går. Krimsjef hos politiet i Elverum, Roger Næss, vil ikke si hva som har kommet frem i avhøret.