Politiker tilstår hatkriminalitet

– Han er siktet for overtredelse av den bestemmelsen i straffeloven som gjør det straffbart å komme med hatefulle ytringer overfor noen andre, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Kommenterte drap

Bakgrunnen for saken og hatytringen er dobbeltdrapet i Kristiansand i begynnelsen av desember, der 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk ble drept.

Politiet tok selv affære etter å ha sett hva politikeren skrev på Facebook.

Dette er FB-innlegget som mannen fra Åsnes nå vil bli dømt for. Foto: Skjermdump

– Politiet ble oppmerksom på et nyhetsoppslag på TV2 som siktede hadde delt på Facebook, hvor han da skrev at det ikke gjorde noe at gutten var tatt av dage og at han sikkert var en framtidig terrorist, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Det straffbare er at politikeren koblet guttens opprinnelse fra Somalia med de hatefulle ytringene han kom med.

Mannen i 50-åra har nå erkjent straffskyld for det han gjorde.

– Han har forklart at det er han som har skrevet dette på Facebook, men at han ikke helt hadde tenkt over konsekvensene av sine egne ytringer, sier Klauseie.

Inntil tre års fengsel

Politiadvokat Henning Klauseie sier den tidligere politikeren har forklart at han ikke tenkte over konsekvensene av det han skrev. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Klauseie sier mannen har samtykket til at saken blir sendt til tingretten og avgjort som tilståelsesdom.

En tilståelsessak er en enklere rettslig behandling, og siktede får ikke oppnevnt noen offentlig forsvarer. En tilståelsessak gir automatisk strafferabatt.

– Strafferammen for brudd på straffelovens 185 er bøter eller fengsel i inntil tre år, opplyser Klauseie.

Politikeren trakk seg umiddelbart fra partiet etter ytringen på Facebook.