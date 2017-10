Politiet: – Vi var for lavt bemannet

Det var godt kjent at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skulle holde stand på Gjøvik i helga som var. Lokale krefter, inkludert Oppland Arbeiderblad oppfordret folk til å komme til byen og vende ryggen til SIANs budskap.

– Vi gjør alltid en trusselvurdering i forkant av slike arrangementer. I denne situasjonen så vi på hva som var gjort ellers der SIAN har holdt stand og ut fra det laget vi et opp legg for å trygge ro og orden, sier politistasjonssjef på Gjøvik, Bjørn Slåtsveen.

Lørdagen endte med kaos, flere hundre motdemonstranter og angrep på politiet.

Stig Andersen i SIAN kritiserer politiet for håndteringen av situasjonen på Gjøvik. Foto: Eirik Pessel-Kleiven / NRK SIAN: – Det var kaotisk

I etterkant har politiet fått kritikk for at de var for dårlig forberedt og ikke klarte å håndtere situasjonen – Blant annet fra SIAN, som også beskylder redaktøren i lokalavisa for å ha hausset opp stemningen.

– Situasjonen ble veldig kaotisk. Vi opplevde at politiet slett ikke hadde kontroll og et politi som ikke ser hva slags krefter som beveger seg i samfunnet, sier leder for SIAN, Stig Andersen.

Han opplyser samtidig at de har tenkt seg tilbake til Gjøvik neste år og regner med at politiet har «lært en lekse» etter bråket som oppsto i helga.

Politiet måtte legge flere personer i bakken:

Her angripes politiet Du trenger javascript for å se video.

Angrep politiet

– Det er enkelt å se at vi var for få på jobb denne lørdagen, men det var altså den gjeldende trusselvurderingen som lå til grunn. Det dukket opp mange fler enn noen kunne ane og noen av dem var lokale kriminelle som kom for å lage bråk, sier politistasjonssjefen.

Han sier at politiet fortsatt etterforsker flere av personene som var involvert på lørdag.

– Dette er folk vi kjenner til fra før, men jeg kan ikke si noe mer om etterforskningen, men det dreier seg om vold mot politiet og ordensforstyrrelser, sier han.

En politimann ble skadet, flere personer ble pågrepet av politiet og en ble satt i arresten, mens de andre ble løslatt på grunn av lav alder.