Politiet tror sms utløste hyttebrann

Det var 11. august i år at tragedien skjedde, da en hytte brant ned til grunnen i Øystre Slidre kommune i Oppland. Brannetterforskningen er nå ferdig, og konklusjonen er at brannen startet i et rom der det var en parafinovn knyttet til sms-fjernstyring med «ring hytta varm»-prinsippet.

– Det er ikke funnet noen tekniske feil på utstyr i hytta, og rapporten slår fast at brannen startet i rommet der parafinovnen sto, sier politioverbetjent André Vigdal.

Ifølge kriminalteknikerne er det svært sannsynlig at det er parafinovnen som har startet brannen, og at det skjedde etter at den var satt i gang med sms-fjernstyring.

Opplevde det samme

I sommer, da Jan Inge Grøndalen var på vei til hytta si i Femundsmarka, fikk han en telefon om at det brant.

Hytta til Jan Inge Grøndalen forsvant i flammene i sommer. Foto: Jan Inge Grøndalen

– Vi vet ikke hundre prosent sikkert at det var forhåndsoppvarmingen som gikk galt, men har ingen annen forklaring. Forsikringsselskapet mener også at det var her feilen lå, sier Grøndalen.

Det var lynnedslag i området et par uker før hytta brant og Grøndalen tror dette kan ha gitt det elektriske anlegget en smell som førte til brannen.

Nå er han i gang med å bygge opp igjen hytta og satser på at den skal stå klar i løpet av høsten til neste år. Han har ikke latt seg skremme av at fjernoppvarmingen mest sannsynlig gikk galt på den forrige hytta.

– Vi kommer til å sette inn samme type system en gang til. Men denne gangen kommer vi til å bygge en brannmur rundt ovnen for å være på den sikre sida.

Svært sjeldent tilfelle

Det har vært andre tilfeller tidligere der hytteeieren har testet utstyret på forhånd og avdekket at det var en teknisk feil med den fjernstyrte kontakten, meldte Aftenposten i 2011.

Denne gangen er det altså ikke påvist noen slike feil.

Selv om «ring hytta varm»-produktene er blitt populære, er det svært sjeldent at forsikringsbransjen får melding om at brann skyldes bruk av denne typen fjernstyring.

Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Marit-Randi Granseth/Storebrand

– Vår oppgjørsavdeling har ikke vært borti liknende tilfeller de siste årene, sier Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand.

Han understreker at de vanlige aktsomhetsreglene for hytteoppvarming blir særlig viktig når man selv ikke er til stede.

Vil ikke advare

Han sier at det ikke er noen grunn til på generelt grunnlag å advare mot sms-oppvarming.

– Vi har familiehytte i Nord-Aurdal i Valdres med «ring hytta varm»-funksjon som vi bruker hele vinteren. Jeg har ikke tenkt på at den kan medføre økt brannfare.

På nettstedene elsikkerhetsportalen.no og dsb.no kan man sjekke kvaliteten på ovner.