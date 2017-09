– Jeg mener det ikke har kommet fram tilstrekkelig bevis i løpet av rettssaken som kan gi en domfellelse, og da er det min plikt etter loven å frafalle tiltalen i sin helhet, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kristine Olsen.

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev om saken. Selskapet K.A. Rasmussen, tidligere styreleder og salgssjef var tiltalt for å ha kjøpt smuglergull verdt 300 millioner kroner. Alle nektet straffskyld da rettssaken startet i august.

– Rettsskandale

TINGRETTEN: Politiadvokat Kristine Olsen og hovedetterforsker Per Husan under rettssaken i Hedmarken tingrett på fredag. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Forsvarerne har både før og under rettssaken kritisert etterforskningen.

– Jeg mener at en så langvarig straffeforfølging med et så feil fokus, og med en etterforskning som ikke er pålitelig kan oppsummeres i et ord – rettsskandale, sier forsvarer for foretaket K.A. Rasmussen, advokat Berit Reiss-Andersen.

Hun mener at saken bevismessig var så svak at den aldri skulle vært fremmet for retten.

– Etterforskningen kom skjevt ut fra dag én. Istedenfor å etterforske de man visste var del av et nettverk av smuglere så har man holdt fokus på K.A. Rasmussen.

Politiadvokat Olsen sier hun har merket seg kritikken.

– Ut ifra det resultatet som foreligger nå vil det bli foretatt en gjennomgang både av etterforskningen og iretteføringen i ettertid.

– Lettet og glad

LETTET: Salgssjef Reidun Haugseth er lettet og glad over frifinnelsen, sier hennes forsvarer Erling O. Lyngtveit. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Salgssjef Reidun Haugseth har vært siktet, og etter hvert tiltalt, i flere år. Hennes forsvarer Erling O. Lyngtveit sier hun er lettet og glad over at dette marerittet er over.

– Saken har vært aldeles forferdelig for henne. Det har vært en belastning for henne og hennes nærmeste. Hun er forsøkt å bli skurkeforklart, mens hun har gjort jobben sin, sier Lyngtveit.

Saken vil få etterspill.

– Det er ingen overraskelse at det vil få et økonomisk etterspill for politiet, så får vi se på de andre tingene som har kommet frem når det gjelder hvordan denne etterforskningen har foregått. Den kan trygt kalles skandaløs, sier Lyngtveit.

Reiss-Andersen sier hun nå skal diskutere omfanget på etterspillet med sin klient.

LANG ETTERFORSKNING: Etter å ha vært etterforsket siden 2009 ble gullgrossisten K.A. Rasmussen frifunnet etter at politiet trakk tiltalen mot dem. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Lang etterforskning

Etterforskningen mot gullgrossisten startet i 2009 etter at finsk politiet mistenkte at det gikk en smuglergull-rute fra Finland, via Sverige, til Norge, skriver h-a.no.

Politiet og K.A. Rasmussen var enige om at gullgrossisten har kjøpt smuglergull, men uenigheten lå i om det er gjort noe straffbart eller om de har blitt lurt.

– Ut ifra det bevisbilde som forelå da tiltalebeslutningen ble tatt ut, mente jeg at det var grunnlag for tiltale. Under dokumentasjonen som har blitt framlagt for retten, og en samlet vurdering av dette, mener jeg at det grunnlaget har falt bort, sier politiadvokat Olsen.