– Vi fant en livløs mann da vi kom til adressen. Han ble erklært død på stedet, opplyste lensmann Jon Reidar Gaarden.

Politiet pågrep raskt en mann i 30-årene i nærheten av åstedet. Mannen skal ha vært blodig og banket på dører da politiet fant ham.

– Kombinasjonen av funnet av den døde og den blodige personen gjør at vi betegner dødsfallet som mistenkelig, opplyser lensmannen.

Lokalt politi har fått bistand fra Kripos med blant annet tekniske undersøkelser.

– Det fremstår ikke som noe klart motiv i saken, sier etterforskningsleder Svein Morten Laingen.

En sjekket ut av saken

To menn ble torsdag kveld siktet for kroppsskade med døden til følge. Fredag formiddag opplyste politiet at den ene mannen ikke lenger har status som siktet. Han er sjekket ut av saken og omtales nå som et vitne.

Mannen som er siktet er i midten av 30-årene. Både han og den avdøde skal være kjent av politiet fra før. Politiet vil ikke si om det er noen relasjon mellom den siktede og den avdøde utenom at de har bodd i nærheten av hverandre gjennom flere år.

Den siktede fremstilles for varetekt i fire uker lørdag. Det er gjort en rekke avhør i saken.

– Jeg har kun snakket kort med han og vet ikke mer om saken, opplyser den siktedes forsvarer Kåre Lund som i løpet av dagen skal treffe sin klient.

Lund bekrefter at han kjenner til den siktede fra før.

Flere naboer NRK har snakket med har observert det som kan ha vært gjerningspersonen med blod på klærne.

– Han hadde flekker på ryggen og blod foran, forteller en mannlig nabo.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Politiet sperret av åstedet og startet med undersøkelser torsdag kveld. Fredag fikk lokalt politi bistand fra Kripos. Foto: Even Lusæter / NRK

Kriseteam i beredskap

Et kriseteam har bistått pårørende og andre i kretsen til den avdøde mannen gjennom natten. Ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad (Ap), sier bygda er preget av å være rammet av to dødsfall på under et år. I oktober i fjor ble en 16 år gammel jente knivdrept ikke langt fra torsdagens åsted.

– Det er en enorm påkjenning. Det er både trist og vanskelig, sier han.

Flere naboer har fredag oppholdt seg rundt åstedet. Ordføreren forteller at lokalsamfunnet er sterkt berørt.

– Dette er en liten bygd der alle kjenner alle. Vi stiller opp for hverandre når det trengs, sier Støstad.

Obduksjon av den avdøde er nå igang. Lensmann Gaarden oppfordret lokalbefolkningen til å ikke være redde etter de to dødsfallene i bygda.

– Disse to hendelsene har ikke noe med hverandre å gjøre. Vi har kontroll på gjerningsmannen, sier han.