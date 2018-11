– Det er ikke så mye opplysninger vi kan gi i saken. Det har vært et fengslingsmøte i dag, der den siktede var begjært fengslet i to uker med full isolasjon. VI har ikke fått tilbakemelding ennå. Vi vet ikke hvordan retten stiller seg, sier Grimstad.

Hun sier at politiet har full kontroll på hendelsesforløpet, og det som skjedde onsdag.

– Det har vært rykter om at flere personer skal være involvert i hendelsen, men det kan vi avkrefte. Vi har ingen andre mistenkte i saken eller andre vi leter etter, sier hun.

– Siktelsen er drap, og det er utvida til en post til og det gjelder grov kroppsskade, sier Grimstad.

Hun ønsker ikke si noe om drapsvåpenet. Hun poengterer at det tidligere har kommet ut at det er en kniv involvert, men at hun ikke ønsker å kommentere noe utover det.

Etterforskningsleder Svein Morten Laingen sier de er ferdig med undersøkelser på det åstedet de har kartlagt.

– Kripos har da reist tilbake til Oslo, og skal foreta undersøkelser der, sier Laingen.

Det var påtaleansvarlig i saken, Stine Rigmor Grimstad som ledet pressekonferansen. Der kom det frem at siktelsen mot 16-åringen er utvidet til å også gjelde grov kroppsskade.

Svært alvorlig sak

Lensmannen på Vinstra, Jon Reidar Gaarden sier det er viktig å tenke på at det er to familier som er sterkt innblandet i saken.

– Vi har et sterkt ønske fra familiene, og det er at de ønsker å være i fred, sier han.

Han legger til at dette er en sak der mange har det er en svært alvorlig sak som har rammet mange.

– Det har vært en viktig oppgave for oss å ta vare på de pårørende fremover. Det er mange som er preget av dette, både elever, lærere og foreldre. Vi har hatt god nytte av kommunens kriseteam.

Ba om to uker varetekt

Politiet begjærte tidligere fredag at den siktede 16-åringen skulle varetektsfengsles i to uker med full isolasjon.

Ifølge 16-åringens forsvarer, Lorentz Stavrum blir den trolig utført i en spesialinstitusjon. Det kom fram under fengslingsmøtet i Lillehammer fredag ettermiddag.

Møtet ble holdt for lukkede dører, med henvisning til domstolloven.

– Det er viktig at identiteten til den siktede 16-åringen forblir anonym og beskyttet, sa dommerfullmektig er Jørgen Stræte.

16-åringen samtykker via sin forsvarer til varetektsfengsling.

Den siktede var ikke til stede, men forsvarsadvokat Lorentz Stavrum og to representanter fra barnevernet møtte opp. De deltok i møte sammen med dommer og aktor.

Begrunnelsen for at siktede uteble fra møtet, har Stavrum forklart tidligere.

– Det ville ikke kommet noe særlig ut av det, siden opplysningene er klausulert, og han har ennå ikke gitt noen formell forklaring til politiet, sier Stavrum.