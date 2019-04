Politiet etterforsker funn av død katt i bål i Brumunddal

Politiet fikk melding om funnet av det som blir beskrevet som en utbrent katt i et bål klokken 19.44. Meldingen gikk også på at to personer var blitt sett ved bålet.

– Vi har vært på stedet og sikret spor. Politiet etterforsker saken, og ønsker spesielt å komme i kontakt med personene som ble observert ved bålet, sier operasjonsleder Per Solberg til NRK.

Fant rester av en utbrent katt

Politiet sendte en patrulje til stedet, men da de kom fram var personene borte.

De fant et nedbrent bål og restene av en utbrent katt. Hendelsen skjedde ned mot nye E6, på en grusvei ved elva Brumunddal. Den renner ut ved det nye Mjøstårnet.

– Vi har ingen opplysninger om hva som har foregått eller hvordan katten havnet i bålet, sier operasjonsleder Per Solberg til VG.

Mottatt flere tips

Solberg understreker at de ikke vet om katten var i live da den ble brent.

– Dersom katten var i live er dette en svært alvorlig sak, sier operasjonslederen.

Ved 22.30-tiden sier han til NRK at de har fått inn flere tips om saken etter at den ble omtalt i mediene.

– Vi har fått flere tips, og disse skal vi se nærmere på og vurdere nå, sier han.