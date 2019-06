– Jeg trodde hun var død, beskrev politioverbetjent Svein Morten Laingen.

Laingen forklarte at han og kollegaen fikk melding om pågående knivstikking i et nabolag på Vinstra og rykket ut. Da de ankom adressen observerte de den tiltalte gutten sitte oppå offeret.

– Det så ut som han gjorde bevegelser ned mot offeret som lå under han på bakken, forklarte han.

Politiet tok seg frem til den tiltalte og offeret i hagen til jentas nabo. Betjenten forstod med en gang at den 16 år gamle jenta var død.

Dramatisk åsted

Også Laingens kollega Trond Bjørge vitnet i retten i dag. Det var han som pågrep den nå 17 år gamle gutten. Den fungerende politioverbetjenten oppdaget at den tiltalte hadde behov for legehjelp.

– Han virket rolig, forklarte Bjørge.

Den tiltalte ble ransaket før han ble satt inn i en politibil. Bjørge fant en kniv, en mobiltelefon og et smykke.

Begge politimennene beskrev et åsted fylt av mye blod.

– Det var blod over alt. Kontrasten fra snøen som hadde kommet om natten var stor, forklarte Laingen.

ÅSTEDET: Dette bildet ble tatt av en nabo kort tid etter at nødetatene hadde kommet frem til åstedet, 31. oktober i fjor. Foto: Privat

– Viktig opplysning for rettspsykiaterne

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg sier politiets forklaring av det som skjedde på åstedet blir viktig for retten.

– Forklaringene til politifolkene gir jo et godt bilde av dramatikken som utspant seg. De måtte få kontroll på gjerningsmannen samtidig som de prøvde å ivareta de pårørende, under svært kaotiske forhold. Det var er også merkbart at politifolkene fortsatt er sterkt preget av det de var vitne til, sier Rønneberg.

Han peker på at politiets oppfattelse av den tiltalte kan bli sentralt for vurderingen av 17-åringens psykiske tilstand.

– Det er verdt å merke seg at de beskriver den tiltalte som helt rolig, uten tegn til følelser eller mimikk. Det kan være en viktig opplysning for rettspsykiaterne, mener Rønneberg.

En foreløpig sakkyndigrapport har konkludert med at den tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig. Rettens sakkyndige, Alexander Flaata og Terje Tørrissen, observerer han under hovedforhandlingen og skal senere komme med sin konklusjon rundt 17-åringens psykiske tilstand.

OPPSUMMERER: Krimkommentator Olav Rønneberg forteller om rettssakens tredje dag. Du trenger javascript for å se video. OPPSUMMERER: Krimkommentator Olav Rønneberg forteller om rettssakens tredje dag.

Offerets mor vitnet

Onsdag morgen fikk retten høre et sterkt vitnemål fra den avdøde jentas mor. Hun ble vitne til knivstikkingen av datteren da hun kom kjørende til åstedet.

Moren visste ikke at det var hennes egen datter som hadde blitt knivstukket og kjørte naboen som hadde forsøkt å gripe inn, til legen før hun returnerte til åstedet. Først da oppdaget hun at datteren var død.

– Jeg ropte hysterisk til ham – hvor er Iris, sa moren i retten.