Det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Nødvendige tiltak

INNSATSLEDER: Tore Rosth er innsatsleder. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Konvolutten var adressert til Innlandet politidistrikt, og de to sivilt ansatte som var i kontakt med konvolutten er behandlet av helsepersonell på stedet. Politiet leier det aktuelle bygget i Parkvegen i Hamar. Vegvesenet holdt tidligere til her.

Bygget huser politijurister, etterforskere og sivilt ansatte.

Det er foreløpig uklart hva pulveret inneholder, og politiet avventer nå svar på prøver av pulveret. Innlandet politidistrikt får bistand fra bombegruppa fra Oslo i dette arbeidet.

Bygget er ikke evakuert.

– Det var litt før klokka ni i dag at to ansatte skulle åpne dagens post og i en konvolutt ble det funnet noe pulver som de har blitt eksponert for, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt.

De ansatte klaget over svie i halsen og kløe i øynene, opplyser han.

– De er tatt hånd om og får behandling som er normal i slike situasjoner, sier Antonsen.

Rommet konvolutten er i er nå avstengt. Politiet har foreløpig ingen formening om hvor konvolutten er sendt fra.

Innsatsleder Tore Rosth opplyser at de nå avventer nærmere undersøeklser av pulveret til bombegruppa kommer. Han opplyser at de ansatte som var i kontakt med pulveret nå er symtomfrie. De ansatte i bygget m inntil videre holde seg inndørs.

Saken oppdateres.