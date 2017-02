Johaug beholder støtte

Therese Johaug beholder den økonomiske støtta si fra Norges Skiforbund sjøl om hun er dømt til utestengelse for bruk av et forbudt stoff. Espen Bjervig i skiforbundet sier til VG at hun ble dømt for en paragraf i Norges idrettsforbunds lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet.