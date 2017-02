Søndag kveld var det fotsatt litt spenning i løpet – i alle fall på papiret. Men i løpet av natta har svenske Petter Karlsson parkert all konkurranse og vant suventent foran Birgitte Næss.

Forrige sesong ble han historisk ved å bli første utlending til å vinne Finnmarksløpet. Nå har han gjentatt den bragden i Femundløpet.

Saken oppdateres

Karlsson først til Tolga

Svenske Petter Karlsson overrasket mange da han kjørte rett gjennom sjekkpunktet på Orkelbogen lørdag ettermiddag. Med åtte hunder i spannet kastet han seg på sporet etter kun å ha tatt seg tid til å gi hundene en liten snack.

En drøy halvtime seinere kom Birgitte Næss inn til sjekkpunktet og med los på Karlsson satte også hun avgårde uten pause.

Og slik holdt avstanden seg fram til Tolga. Karlsson først, Næss følgende etter.

Bak i feltet skjedde det imidlertid ting. Thomas Wærner passerte flere konkurrenter og har i løpet av etappen kjørt seg opp til å bli nummer tre inn til siste sjekkpunkt.

Et hav av tid

Kongen av Femundløpet, Robert Sørlie stilte ikke til start i den lengste distansen i år. Når så Sigrid Ekran måtte stå over på grunn av et skadet kne og Ralph Johannessen brøt løpet, var tre favoritter ute av bildet.

Nina Skramstad kjørte også fort og kom inn til Tolga en halv time etter Wærner – drøyt to timer etter Karlsson. Men med 12 hunder i spannet og stor fart, var det nok til å skape spenning. To timer er ingen hindring i langdistanse.

Det slo motsat vei for Barbara Inauen. Hun lå lenge godt an, men fikk en stans på sporet. Hundene ville ikke gå videre. Slik tapte hun flere timer til konkurrentene og mistet all mulighet til å nå opp på pallen.