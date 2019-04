– Det er litt rart å få en pris som ikke handler direkte om skikjøring, men det er en stor ære. Prisen har vært en del av min oppvekst så det er litt ekstra stas å være lokal, sier Kjetil Jansrud.

Prisen gis ifølge arrangøren til en «person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet».

– Gjennom en årrekke har de vært to av verdens beste alpinister. De har vært gode rollemodeller for andre idrettsutøvere og de har bidratt til å gjøre Norge kjent, sier leder i Stiftelsen Peer Gynt, Rune Støstad.

Fornøyde vinnere

Fredag offentliggjorde han at årets pris går til to av våre mest merriterte alpinister. Før Aksel Lund Svindal la opp etter VM i Åre tidligere i år, rakk han å ta fem VM-gull og to sammenlagtseiere i verdenscupen. Kjetil Jansrud ble verdensmester i utfor foran lagkameraten senest i februar.

Lund Svindal har de siste dagene oppholdt seg på Senja i Troms. Fartsspesialisten sier han er glad for å motta prisen sammen med sin tidligere lagkamerat.

– Det er et flott signal at vi får den sammen og gøy at så mange setter pris på det laget vi har klart å bygge i alpint. Det er ekstra gøy å få være med Kjetil å få denne prisen på hans hjemmebane, sier Aksel Lund Svindal.

Medvinner Jansrud er oppvokst ikke langt fra Peer Gynts rike på Vinstra. 33-åringen synes det er spesielt å få en pris som ikke bare dreier seg om idrettslige prestasjoner.

– Å få annerkjennelse for noe annet er et symbol på at vi har gjort noe riktig. Når man ser tilbake er det stort å bli sett på som noe mer utover idretten.

MERRITERTE: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal er ikke ukjente med edelt metall. Her avbildet da de sørget for dobbelt norsk i utfor under Pyeonchang-OL i 2015. Nå kan de også sette Peer Gynt-prisen på premiehylla. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Meritterte prisvinnere

Hedersprisen ble stiftet av Per Gynt-stemnet i 1971 og er oppkalt etter hovedpersonen i Henrik Ibsens dramatiske dikt Peer Gynt fra 1867. Stemnet omfatter blant annet Peer Gynt-forestillingen ved Gålåvatnet hver sommer.

Einar Gerhardsen var den første som fikk prisen som siden 1973 har blitt plukket ut av stortingsrepresentantene. Flere idrettsutøvere har tidligere vunnet. I 2011 vant Magnus Carlsen og i 2013 var Marit Bjørgen prisvinner. Også Ole Gunnar Solskjær er tildelt prisen. I fjor vant Elizabeth Hoff Peer Gynt-prisen for sitt arbeid som leder for Verdens helseorganisasjon i Syria.

Det er stortingsrepresentantene som stemmer frem vinneren. Peer Gynt-prisen deles ut på Vinstra lørdag 10. august.