Pasient falt syv meter fra sykehusvindu – nå er han død

Det bekrefter mannens døtrene overfor avisen Hadeland. Fallulykken skjedde 14. februar.

De går nå ut med navnet på faren. Han heter Alf Linvolden, og er fra Jaren i Gran kommune. Linvolden ble 66 år gammel, og har over lengre tid trengt pleie for sykdommen Parkinson.

Parkinsons sykdom Ekspandér faktaboks Parkinsons sykdom er en sykdom som rammer nervesystemet og fører til stivhet og skjelvinger i kroppen

Personer med Parkinsons sykdom mangler stoffet dopamin i hjernen, et stoff som blant annet påvirker adferden hos mennesker

Rundt 16-17 per 100.000 innbygger rammes hvert år av sykdommen. Flere menn enn kvinner rammes

Gjennomsnittspasienten får påvist Parkinsons sykdom i en alder av 60 år, rundt 10 prosent er under 45 år gamle når de får diagnosen

Det er ingen som vet hva som er årsaken til at noen får sykdommen

Det finnes både genetiske og ikke-genetiske varianter av Parkinsons sykdom

Mannen pådro seg bruddskader flere steder etter fallet, blant annet i lår og bekken. Han gjennomgikk flere operasjoner, og ble lagt i kunstig koma.

Døtrene mener det er utrolig at den eldre mannen, som i utgangspunktet var sengeliggende, har fått til å falle ut av vinduet. Likevel klandrer de ikke sykehuset, og sier til lokalavisa at de er fornøyd med den oppfølgingen de har fått etter hendelsen.

Saken etterforskes

Politiet startet etterforskning i saken kort tid etter ulykken, men har enda ikke konkludert med nøyaktig hva de tror skal ha skjedd.

Etterforskningsleder ved Gjøvik politistasjon, Svein Rune Enger, fortalte tidligere til NRK at det ville bli gjort kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, i tillegg til vitneavhør.

Kommunikasjonsrådgiver for politiet i Innlandet, Hanne Stine Kind, sier til avisen Hadeland i kveld at saken fortsatt er under etterforskning.