Påkjørsel bakfra Hamar

Klart flertall for drama-støtte

I ettermiddag gikk et klart flertall i Åsnes kommunestyre inn for å bevilge 200 000 kroner til et forprosjekt for innspilling av dramaserien Ingenmannsland. Serien skal blant annet spilles inn på Flisa. Noen var skeptiske til støtten fordi de var redde for at folk skal bli framstilt som bygdetullinger. Men kommunestyret mente noe annet.