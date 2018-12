Overså lett synlig kreftsvulst – faren døde

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på feilene som er oppdaget ved Unilabs avdeling på Hamar. To radiologer har i flere tilfeller oversett alvorlig sykdom på røntgenbildene.

For faren til Line Annette Paulsen ble det fatalt.

Kort tid etter undersøkelsen hos Unilabs den 23. desember i 2016 fikk han beskjed om at de ikke hadde funnet noe alvorlig, bare en godartet polypp som ble fjernet i januar.

– Men han følte seg ikke bra og hadde mye smerter i magen. Han gikk til fastlegen flere ganger, men de kunne jo ikke tro at det var noe alvorlig. Han hadde jo nylig blitt undersøkt, sier datteren Line Annette Paulsen.

Forsinket diagnosen med 9 1/2 måned

Utover i 2017 ble faren sjukere og sjukere og i oktober ble han undersøkt på sjukehuset i Hamar. Der oppdaget de svulsten.

– Den var ondartet og hadde fått vokse seg veldig stor, sier Paulsen.

Faren fikk strålebehandling, men det var for sent. Han døde sommeren 2018.

– Det var fryktelig, både for ham og for oss, å få vite at kreften kunne ha blitt oppdaget ni og en halv måned før. Da hadde det vært mulig å operere og han kunne vært frisk i dag, sier datteren.

Hun forteller at faren ble trist, redd og bitter da han fikk vite at Unilabs hadde oversett kreftsvulsten. Han følte seg sviktet av helsevesenet.

– Sykdommen tok fra ham alt. Det var smerter og redsel, og samtidig visste han at han kunne ha sluppet alt det, sier datteren.

Var lett synlig på bildet

Hun har nå fått medhold hos Norsk pasientskadeerstatning i at faren ikke fikk forsvarlig medisinsk behandling hos Unilabs Hamar.

Unilabs i Hamar skal gå gjennom 2.200 undersøkelser på nytt fordi flere tilfeller av alvorlig sykdom har blitt oversett. Foto: MATS SPARBY / NRK

«Vi har kommet til at CT undersøkelsen 23.12.2016 ikke er utført, vurdert og beskrevet i tråd med god medisinsk praksis. Dersom den lett synlige svulsten var blitt beskrevet ville pasienten vært utredet videre med biopsi», står det blant annet i konklusjonen til Norsk pasientskadeerstatning.

Unilabs har tidligere beklaget til familien.

I dag sier Roar Pedersen i Unilabs Norge at de aldri kan gardere seg mot feil, verken hos radiologer eller i systemet, men at de jobber hardt for å unngå det. Han bekrefter at de jobber med å granske 2.200 CT-undersøkelser på nytt.

Veldig lei seg

– Hvis vi har gjort feil som har ført til at prognosen eller leveutsiktene for en pasient har blitt dårligere, så er vi veldig, veldig lei oss for det. Samtidig kan vi ikke kommentere enkeltsaker i media, sier Roar Pedersen.

Line Annette Paulsen er glad for at sakene kommer fram i lyset. Hun mener det ikke holder å skylde på radiologene alene.

– Dette er en systemfeil. Det er ikke bare personlige feil hos radiologer, det må stikke dypere enn som så, sier hun.

Roar Pedersen i Unilabs sier de legger ned en betydelig innsats for å forhindre feil og at de vil øke den innsatsen ytterligere for å skape tillit hos pasientene sine.

Har suspendert radiologen

Denne saken er nå en av flere som ligger på bordet hos Statens helsetilsyn. De har også suspendert den ene radiologen ved Unilabs i Hamar.

– Vi ser alvorlig på svikten som er avdekket og har sett det nødvendig å få denne radiologen raskt ut av virksomhet, sier Susanne Lie, fungerende avdelingsdirektør for spesialisthelsetjenester i Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på svikten hos Unilabs. Foto: Christian Thomassen/Scanpix

Helsetilsynet har også tilsynssaker til behandling mot den andre radiologen og mot Unilabs som virksomhet. Det kan ta tid før de konkluderer.

– Men jeg vil presisere at Unilabs har samarbeidet meget godt med tilsynsmyndigheten og gjort flere relevante tiltak allerede, sier Susanne Lie.

Helse Sør-Øst vurderer samarbeidet

Helse Sør-Øst er en av de største oppdragsgiverne til det private røntgeninstituttet. Direktør for medisin og helsefag, Jan Frich, sier pasientsikkerheten ikke har vært god nok.

– Vi har stor forståelse for at situasjonen kan skape usikkerhet hos flere. Nå er vi først og fremst opptatt av å forsikre oss om at pasienter som er berørt får nødvendig oppfølging av Unilabs, sier Frich.

Helse Sør-Øst vil gjøre en uavhengig konsernrevisjon av Unilabs før de tar stilling til om de vil fortsette samarbeidet.