Noen måtte til sykehus, skrev Østlendingen som omtalte saken først. Det var over 8000 løpere til start og så langt har det vært en av 2019s varmeste dager.

– Heten kom brått

Sanitetsansvarlig Pål Tyskeberg opplyser at rundt 150 personer var til behandling under årets Birken. 60 av disse skyldtes dehydrering. Det var mindre behandling av andre typer skader i år.

– 18 av disse fikk vi ikke opp igjen væsken på, så de ble kjørt til sjukehus eller legevakt.

Det skal ikke være alvorlig for noen av deltakerne

– Jeg har vært i kontakt med sjukehuset, og de fleste er utskrevet nå, sier han.

Det var den plutselige varmen som tok knekken på deltakerne.

– Det var varmere i fjor, men da var nok folk mer vant til varmen. I år var det mange som rett og slett ikke drakk nok og kroppen ikke vant til varmen, sier Tyskeberg.

Det var spesielt de unge som slet.

Han sier at apparatet fungerte bra, og at arrangøren var godt forberedt på det som kom.

– Var forberedt

INGEN ALVORLIG: Rundt 20 personer ble kjørt til sjukehus, men de fleste skal være utskrevet. Foto: Birken

Daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen sier arrangøren var godt forberedt på det som skulle komme.

– Vi har i den siste uka prøvd å informere på mange måter om varmen som skulle komme, og at det var viktig å få i seg væske. Vi brukte de informasjonkanalene vi har som nyhetsbrev og også direkte kontakt.

Torbjørnsen behandlet sjøl to deltakere i målområdet som var delvis dehydrerte.

– De sa begge at de angret på at de hadde hoppet over drikkestasjoner, sier han.

Arrangøren hadde i forkant både økt sitt apparat og antallet drikkestasjoner. Men de hadde likevel forberedt seg på at et titalls personer kom til å bli dehydrerte.

Dehydreringene skyldes enten at de ikke hadde drukket nok i forkant, eller at de hoppet over drikkestasjoner.

Den daglige lederen er totalt sett svært godt fornøyd med dagens arrangement som hadde rundt 8000 deltakere, noe som er en økning på i underkant av 10 prosent.