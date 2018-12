Over 100 jegere har meldt seg til å ta ut ulveflokk

Tidligere i desember ga Klima- og miljødepartementet for første gang tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. Nærmere bestemt de to eller tre ulvene kjent som Slettås-reviret.

Folk som bor i Slettås i Trysil har levd med ulver tett innpå husene sine i mange år. På det meste var det 11 ulver i området.

– Ulven har vært over alt her på gårdsplassen, og den har vært helt inne ved trappa til huset. Den er ikke redd for folk, og den går egentlig over alt der den vil, sier Bente Øverås.

Stort område

Det er rundt 130 jegere som har meldt sin interesse for å være med i jakta på Slettås-reviret som starter 1. januar.

SPORER ULVENE: Daglig leder i Trysil fellesforening, Dag Arne Berget sier de har hatt sporing på to eller tre dyr de siste dagene. Foto: MATS SPARBY / NRK

– Vi kommer nok til å drive litt sporing nå de siste dagene inn mot jakta for å finne ut hvor i område de er når jakta starter, sier daglig leder i Trysil fellesforening, Dag Arne Berget.

Han legger til at område de skal jakte i er stort, og at ulvene beveger seg over store områder.

– Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid det vil ta, men vi satser på å være godt forberedt og håper dette skal være unnagjort i løpet av noen få dager, sier Berget.

– Dette bør stanses

NOAH har i dag levert inn begjæring om at ulvejakta i Trysil skal stanses. Det sier leder i dyrerettighetsorganisasjonen, Siri Martinsen.

Leder i NOAH, Siri Martinsen sier de mobilisere til folkemarkering for ulv og ville dyr 12. januar. Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Vi har ikke god tid, men vi mener retten bør stanse denne jakta. Det er første gang man har et vedtak om å skyte ulv i ulvesona, og vi mener begrunnelsen som er gitt for det er veldig svak. Dette bør stanses.

Martinsen legger til at område hvor Slettås-reviret holder til bør være et område hvor ulvene får være i fred, fordi det er godt egnet for ulv, og fordi det er innenfor ulvesona.

– Vi mener vedtaket om å skyte ulver i ulvesona er lovstridig. Det strider mot internasjonale miljøforpliktelser. Det strider også mot grunnlovens paragraf 112, som gir befolkningen rett til naturmangfold, sier hun.

Martinsen forteller også at de skal mobilisere til folkemarkering for ulv og ville dyr 12. januar. Det vil skje foran Stortinget og i flere andre byer, sier hun.

ULVESONA: Figuren viser ulvesona og 21 revirer. Øverst på karter ser man Slettås-reviret, markert i rødt. Foto: Illustrasjon: André Håker, NRK

Politisk spill

NOAH er ikke alene om å være kritiske til fellinga av Slettås-reviret. Flere av dem som bor i området er også negative, men det er av andre grunner.

– Det er bra vi får ta dem ut, men jeg tror egentlig dette bare er et politisk spill. De tar ut de gamle ulvene, som ikke får valper lenger, for å prøve å senke konfliktnivået. De vet jo at det vil komme nye, friske ulver inn, sier Øverås.

SKEPTISK: – Det kan hende det blir stille nå denne vinteren og mot sommeren, men når høsten kommer igjen vil det komme nye ulver, sier Bente Øverås. Foto: MATS SPARBY / NRK

Hun får støtte av Jørn Stener. Han er glad for at ulvene skal tas ut av sona, men han frykter samtidig at det ikke kommer til å gjøre situasjonen bedre for folk i område på sikt.

– Jeg frykter vi får nyetablering veldig fort. Hvis de skal redusere konfliktnivået, slik de sier de skal gjøre, så må de ta ut flokker som produserer ulv. Man kan ikke ta ut et par som er i naturlig avgang, sier Stener.