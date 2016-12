Ørsal Johansen er «klimaskeptisk»

Morten Ørsal Johansen er en av de sju i FrPs stortingsgruppe som vil at Frp skal gå bort ifra troen på at klimaendringene er menneskeskapte. Det melder Dagens Næringsliv. Frp mener at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og tar avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskenes marginale utslipp av klimagasser, heter det i forslaget, ifølge avisen.