Ordfører: – Ytterkantene nedprioriteres av politiet

– Jeg føler at vi nå legger til rette for at det blir økt kriminalitet i ytterkantene, sier Kåre Helland (Sp), ordfører i Sør-Aurdal kommune.

Helland hevder det er flere saker i hans kommune hvor politiet ikke har rykket ut, til tross for at operasjonssentralen har blitt kontaktet.

KRITISK: Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland, mener kriminaliteten i utkantene øker. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Vi har hatt hendelser med innbrudd, dieseltyveri, og tyveri, hvor vi ikke har fått hjelp fordi de ikke prioriterer slike saker, sier han.

Helland mener kriminaliteten i ytterkantene nedprioriteres, på grunn av store avstander og for få politifolk på vakt. Oppland Arbeiderblad omtalte saken først.

Fikk ikke hjelp

En av dem som har opplevd å bli avvist av politiet er Tor Magne Moen, assisterende butikksjef på Spar i kommunesenteret Bagn.

– Jeg har opplevd et par truende situasjoner på jobb. Da har jeg forsøkt å ringe politiet gjentatte ganger, men de har ikke kunnet komme, sier Moen.

USIKKERHET: – Jeg har opplevd et par truende situasjoner på jobb. Da har jeg forsøkt å ringe politiet gjentatte ganger, men de har ikke kunnet komme, sier Per Magne Moen som jobber på Spar i Bagn. Foto: Sigrid Hvig Berge / NRK

Politiet har forklart Moen at de ikke har hatt ressurser til å komme, og at politipatruljen har vært opptatt andre steder.

– Vi er flere her som føler på en usikkerhet rundt dette. Det er ekkelt å tenke på at vi kanskje ikke kan få hjelp hvis en situasjon oppstår, sier Moen.

Lite kriminalitet

I Valdres er politiet samlokalisert på Fagernes i Nord-Aurdal kommune.

– Før var vi nesten kjemisk frie for vinningskriminalitet, sier Helland, som mener at de har merket en økning av denne type lovbrudd etter at lensmannskontoret i kommunen forsvant.

Politimesteren i Innlandet er ikke enig i påstanden om økt vinningskriminalitet.

MER POLITI: Politimester i Innlandet, Johan Brekke, forteller at 65 nye stillinger skal opprettes i Innlandet politidistrikt i løpet av året. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Jeg tviler på at dette kan dokumenteres. Det som har skjedd nå over mange år, er at vinningskriminaliteten har gått ned, sier Johan Brekke.

– Når det gjelder grisgrendte områder så er de i vesentlig mindre grad enn plasser hvor det bor mere folk, faktisk rammet av vinningskriminalitet, så jeg tror ikke den påstanden stemmer, sier politimester Brekke.

Ønsker flere ressurser

Ordføreren håper flere ressurser vil tilføres politiet i Valdres.

– Lokalt politi må ha nok ressurser så de kan rykke ut. I dag kan det oppleves slik at de skal spare så mye i politiet at de ikke kan rykke ut fordi det ikke er kriminelt nok, mener han.

Helland frykter at innbyggerne sjøl ender med å ordne opp, og at det igjen kan føre til farlige situasjoner

– Hvis folk tar loven i egen hånd kan det gå ut over liv og helse hvis de setter seg i en vanskelig situasjon. Jeg er bekymra, virkelig bekymra, for at vi ikke har nok ressurser til å utføre vakter, sier han.

Politimesteren forteller at 65 nye stillinger skal opprettes i Innlandet politidistrikt i løpet av året. Han sier at i de tilfeller der politiet ikke har rykket ut så dreier det seg om ressurser, ikke nærpolitireformen.