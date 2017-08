Oppskriftsmessig gulldobbel til Quarcoo

VM-deltakeren, som virkelig har fått sitt gjennombrudd denne sesongen, løp inn til 20,76 i finalen i Sandnes søndag.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet og tiden. Beina var ikke helt "freshe", men det er de ikke for noen, sa Quarcoo til NTB etter å ha tatt sitt andre NM-gull i helgen.

Quarcoo tok sin tredje NM-medalje på 200 meter. 20-åringen har gull fra før, mens det i fjor ble sølv bak Jaysuma Saidy Ndure.

– Jeg skal prøve å finne flere stevner å løpe. Jeg vil gjerne sette personlig rekord på 100 meter. Der føler jeg at jeg har mest inne, sa Quarcoo.

Gulldobbel

Nærmeste konkurrent søndag var, som på 100-meteren, Skjalg-gutten Mathias Hove Johansen, mens Øyvind Strømmen Kjerpeset fra Florø tok bronsen.

Fredag tok elverumsingen Quarcoo NM-gull på 100 meter med sterke 10,33 i 1,7 sekunders motvind. Med det la han samtlige konkurrenter langt bak seg.

VM-debut

– Dette var utrolig moro. Jeg har gledet meg til å løpe i NM lenge. Dette har stått som en viktig dato på kalenderen helt siden i fjor, smilte norgesmesteren til NTB etter 100-metergullet.

I VM røk han ut i forsøket på 200 meter, men for Orion-løperen var det uansett en milepæl bare å kvalifisere seg for mesterskapet i London.

– Hele sesongen har vært et eventyr for meg. Målet mitt har hele tiden vært OL i 2020, og det er gøy å se at jeg ligger foran skjema, sa unggutten.