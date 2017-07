Kjørte mot kjøreretningen på E-6

Politiet fikk i kveld ved 18-tiden flere meldinger om en bil som kjørte mot kjøreretningen på E-6 langs Mjøsa. Da politiet kom fram hadde bilen stanset like nord for Espatunnellen. Trolig har bilen kjørt 2-3 kilometer før føreren skjønte at noe var galt. Føreren, en kvinne i 30 årene fra Vestlandet, fikk førerkortet beslaglagt.