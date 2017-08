Omkom i høyspentulykke

– Det vi kan si er at denne ulykken er dypt tragisk, og at den inntraff på avdødes fritid, sier operasjonsleder i Innlandet Politidistrikt, Bård Einar Hoft.

Få opplysninger

Ulykken skjedde ved 13.30-tida lørdag ettermiddag. Hoft sier at mannen kom i kontakt med høyspentlinja, men ønsker ikke å gå ut med mye mer informasjon om det som har skjedd.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer rundt omstendighetene rundt selve ulykken, men mannen ble tatt under behandling av luftambulanse og ambulanse på stedet, men livet stod dessverre ikke til å redde, sier Hoft.

Pårørende får oppfølging

Ulykken skal ha skjedd på stedet Vestmarka.

– Vi kjenner årsaken til ulykken, men jeg ønsker ikke å gå ut med noen detaljer rundt det.

– Hva gjør politiet videre nå?

– Det viktigste for oss nå er jo å ivareta de pårørende. Avdøde etterlater seg en ung kone og ett barn. Vårt fokus, sammen med kommunen, er å ivareta de pårørende her nå, sier Bård Einar Hoft.

Ifølge VG skal mannens kone og en venn av avdøde ha vært vitner til ulykken.

– Ei bygd i sjokk

Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue, sier bygda er i sjokk etter gårsdagens tragiske ulykke.

– Det er små forhold, både i Eidskog og på Vestmarka. Det er mange som kjenner hverandre, så her er det mange som får en trist beskjed denne helga, sier Thue.

FÅR OPPFØLGING: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, sier at de pårørende nå får tett oppfølging fra kommunens kriseteam. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun sier at kommunen nå gjør alt de kan for å støtte opp rundt de pårørende.

– Etter at vi ble gjort kjent med ulykken har kommunens kriseteam vært i kontakt med familien og bistått familien på best mulig måte. Her har det vært ulike fagpersoner som har hjulpet til så godt de kan i en slik forferdelig situasjon, sier ordfører Kamilla Thue.

