Ola Brennodden Sunde er sliten etter et langt løp, men ser veldig positivt på deltagelsen i Finnmarksløpet i mars. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– På en skala fra 1 til 10 er vel dette omtrent en nier, sier Ola Brennodden Sunde etter målgang.

28-åringen fra Folldal har kjørt hundespann siden han var sju år gammel. Så fort han ble gammel nok begynte han å stille i løp.

Det første året stemte alt: Han ble tidenes yngste vinner av Femundløpet F400. Etter det har han fullført både Finnmarksløpet og det lange Femundløpet, men han har slitt med å komme seg helt til topps.

– Det var nok hakket større forrige gang, men dette er utrolig morsomt og lover veldig godt for Finnmarksløpet, sier han.

Slik så det ut da Ola Brennodden Sunde forlot Røros fredag kveld:

Ola Brennodden Sunde ut fra start Du trenger javascript for å se video.

Gikk hardt ut

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke skulle ta ut mer hvile enn det obligatoriske, sier Sunde.

Han forteller at hundene har vært i veldig god form og at han ikke har måttet presse dem i det hele tatt. GPSen viste at det gikk veldig fort på den siste delen inn mot mål.

– Sporet var godt og hundene var fantastiske, sier han.

Sunde har ligget i teten helt fra start. Han har dratt på Nina Wivesoll Vollen, Aleksandra Torgersen og tidvis Håkon Sørlie, men ingen av dem klarte å ta ham igjen.

– Jeg har følt meg ganske trygg, men det kan jo alltid skje noe, så helt sikker kan man ikke være, sier Sunde.

Nina Wivesoll Vollen tok andreplassen, mens Alexandra Torgersen sikret seg tredje.