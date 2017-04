Ofrer seg for hyttesamholdet

Noen hyttefolk gjør en spesiell innsats for å styrke samholdet i fjellet. En hytteeier på Syndin i Vestre Slidre byr hvert år på unik gjestfrihet onsdag i påskeuka for å bidra til samholdet i bygda.

– Moren min kjøpte denne hytta for 25 år siden og jeg har vært så heldig og fått overtatt. Etter at jeg overtok så har jeg fått utrolig mye gode venner her oppe. Derfor så fant jeg ut til at jeg ville invitere til noen lag, sier Tom Heier.

Matlaget skjer onsdag før skjærtorsdag hvert år. Og det er mest bygdefolk, men også hyttefolk som tar turen opp på hytta til Heier.

Når påska er sen og det er snøfattig, så kommer det folk på sykkel og sitter i solveggen og ser på at resten av snøen smelter. Foto: Elias Engevik / NRK

– Her kommer de gående og syklende nå som det er lite snø. Så får de noe å spise og noe godt i glasset. Det er jo hyggelig å sitte i solveggen og se på at snøen forsvinner også, ler Heier.

Lager mat på vedovnen

Hytta er full av både bygdefolk og hyttefolk som koser seg med mat og noe i glasset. Foto: Elias Engevik / NRK

Rundt 60 personer i alle aldre forsyner seg av et stort antall retter. Heier har disket opp med de herligste retter som han har tilberedt på hytta, som hverken har innlagt vann eller strøm.

– Alt er laget på vedovnen oppe på hytta. Og jeg får tilkjørt litervis med vann, så det går så bra så. Men jeg må innrømme at tirsdagen før onsdag så tenker jeg hvorfor gidder jeg dette, for det er mye arbeid. Men så ser du folk kommer, og de prater og har det hyggelig. Og folk kommer igjen år etter år etter år, så tenker jeg at dette er så bra så jeg gjør det igjen, sier Heier.

Trenger ferie etter ferien

– Jeg trenger en uke ferie etter påsken, ler Kari Nilsen Follingmo som er på besøk hos hytta til Tom Heier. Foto: Elias Engevik / NRK

– Det som gjør dette så bra er all den gode maten, og så er det Tom da, han er alltid blid og alle velkomne. Det er både unge og gamle. Vi har det kjempemoro. Det begynner midt på dagen og slutter når folk går hjem på morgensiden, sier en av gjestene som er Kari Nilsen Follinglo.

Hun forteller om et veldig godt samhold blant hyttefolket, og er selv opptatt hver eneste dag hele påsken.

– Jeg sa til en venninne av meg at jeg faktisk måtte ha en uke ferie etter påska for å komme meg igjen. Det foregår ting på alle hyttene og alle er med. Men makan til matbord som du ser hos Tom, det skal du lete lenge etter. At han klarer alt dette uten strøm og vann, det er helt utrolig, sier Nilsen Follinglo.